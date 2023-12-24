وزير الشباب والرياضة يشهد تدريبات برنامج «مشواري» بأبو حماد في الشرقية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تدريبات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء بمركز شباب أبو حماد في الشرقية، والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تحت رعاية مجلس الوزراء، يستهدف البرنامج المرحلة العمرية من 10 وحتى 14 سنة بمشاركة 120 متدربا من النشء بالمعسكر الواحد.

برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية يقدم مفاهيم «الوعي الذاتي»

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية يقدم مفاهيم «الوعي الذاتي» للفرد وكيف يساعده على معرفة نقاط القوة لديه لإظهارها في مقابلات العمل والتعامل مع الآخرين واختيار الوظائف التي تتناسب مع قدراته ومعرفة التحديات التى تواجة الشخص وكيفية العمل على تحسينها واتخاذ الخطوات اللازمة للتطوير، والتدريب على مهارات حل المشكلات وصنع القرار والتعرف على ماهية القرار ومعرفة أساليب اتخاذ القرار من خلال الأساليب العلمية ووضع الخطط المستقبلية، كما أن برنامج مشواري يهدف إلى تمكين الشباب والنشء من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية، والقيام بتنفيذ المشروعات، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.

تنفيذ 35 معسكرا الذي يستهدف 120 مشاركا

والجدير بالذكر أن معسكرات برنامج مشواري للنشء استمرت على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر بتنفيذ 35 معسكرا الذي يستهدف 120 مشاركا من النشء بالمعسكر الواحد، حيث أثمر البرنامج عن تدريب 4200 مستفيد وتم التنفيذ بعدد 35 هيئة شبابية من ضمنهم 10 مراكز شباب تتبع مبادرة حياة كريمة وتتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتية (معرفة الذات ومهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات إدارة الوقت) من خلال سفراء برنامج مشواري بمحافظة الشرقية.