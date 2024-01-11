نقابة المرافق تبحث مطالب صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمياه الشرب

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق برئاسة هشام فؤاد، اجتماعًا مع رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بمقر النقابة العامة، لمناقشة مجموعة من مطالب أعضاء النقابة لعرضها على المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين

وناقش الاجتماع، المطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش بشركات مياه الشرب والصرف الصحي أسوة بجميع العاملين بمؤسسات وشركات الدولة، في ضوء المذكرة التي تقدمت بها نقابة المرافق العامة للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والشركات التابعة، وذلك لعدم صرف أي مكافأة لهم عند بلوغهم سن التقاعد، ووافق الوزير على الطلب.

كما تقدمت النقابة العامة بمخاطبة للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف للإشارة إلى موافقة الوزير، لافتة إلى أن «رسلان» أكّد أن هذا الموضوع محل دراسة في ضوء الموارد المالية المتاحة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

زيادة بدل الغذاء

كما تطرق الاجتماع، إلى المطالبة بزيادة بدل الغذاء ليتواكب مع زيادة الأسعار، إذ أنه منذ تاريخ إنشاء الشركة القابضة للمياه، وقيمة بدل الغذاء 100 جنيه ولم يتمّ زيادتها حتى الآن وهي قيمة لا تتواكب مع الظروف الحالية، كما طالبت النقابة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكل درجة على حدة، مع مراعاة الدرجات والأقدمية للعاملين بحيث لا يتمّ منح مبلغ موحد لجميع الدرجات.