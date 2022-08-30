رئيس «نقابة المرافق»: نسعى لتوفير خدمات صحية وعلاجية للعاملين

أعلن هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة «مياه وكهرباء وصرف صحي وإسكان»، دعم النقابة العامة لكل المطالب المشروعة للعمال في مختلف الشركات بشأن توفير خدمات صحية وعلاجية لهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس النقابة العامة والوفد المرافق له مع الدكتور محمد إسماعيل، سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية، لبحث بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالقطاع بمحافظات الصعيد.

تقديم الخدمات الطبية

حضر اللقاء 8 رؤساء لجان نقابية مختلفة يمثلون شركات التوزيع والإنتاج والنقل، إذ عرضوا مطالبهم التي تمثلت في نقص الأدوية ووجود بعض السلبيات في الجهات المتعاقد معها من قبل الشركة خاصة ببعض المناطق بمحافظات صعيد مصر التي يتمّ تقديم الخدمات الطبية والصحية للآلاف من العاملين وأسرهم، كما تمّ مناقشة واستعراض موقف العيادات والمستشفيات التي يجرى تنفيذها حاليًا بأسيوط وكذلك متابعة تطورات انتهاء الأعمال من إنشاء عيادات القمة بمحافظة المنيا لتقديم خدمات صحية لائقة التي سيتمّ افتتاحها قريبًا.

وبحسب بيان اليوم، فإن رئيس النقابة العامة، أعرب عن شكره وتقديره لمجهودات رئيس وقيادات شركة الخدمات الطبية وحرصهم على الاستماع لشكاوى ومشاكل العاملين بوجه عام، مؤكّدًا دعمه لكل المطالب المشروعة لزملائه العاملين بمختلف شركات القطاع والعمل على توفير خدمات صحية وعلاجية متميزة، كما وجه الشكر والتقدير لمدير المكتب الفني بالشركة الدكتور عبداللطيف الجيار على تعاونه وكذلك الدكتور سيد فهمي رئيس قطاع أسيوط الطبي.

تلاشي السلبيات

وأكّد محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية أنَّ شركة الخدمات الطبية تسعى لتلاشي السلبيات وحل المشاكل التي يواجهها العاملين بمحافظات الصعيد مع تأكّيد التعاقد مع شركة متخصصة توفر العلاج وتوصله بشكل شهري مستمر لكل المرضى بمختلف مناطق الصعيد بوجه خاص إطلاق خدمة متميزة جديدة للمرة الأولى لتوصيل وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى من خلال شركة «يداوي» التي ستبدأ بشكل تجريبي بدءا من أكتوبر المقبل من خلال 3 عيادات بأسيوط والكريمات على أن يتمّ بعد ذلك تعميم التجربة.

وأكّد أنَّه سيتمّ خلال الفترة المقبلة إضافة خطوة جديدة متمثلة في إتاحة صرف الأدوية لكل المرضى من أي صيدلية مع تخصيص قاعدة بيانات متكاملة لكل المرضى والعاملين من خلال بطاقة يستطيع من خلالها المريض متابعة احتياجاته والتعرف على الشكوى ووضع حلول لها، كما وعد بحل مشكلة تأخر صرف مستحقات الصيدليات المتعاقد معها والأطباء أيضاً.