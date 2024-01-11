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مدبولي يتفقد مصنع حديد عز بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب:

أسماء زايد
11:46 ص | الخميس 11 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة حديد عز، ضمن جولته التفقدية بعدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض عن المجموعة، والذي اوضح أن مجموعة حديد عز حققت صادرات 1.5 مليار دولار في 2023. 

وبلغت إجمالي الاستثمارات في مجمعات بالعين السخنة والدخيلة ومدينة السادات 5.9 مليار دولار، كما بلغ إجمالي إنتاج حديد عز في عام 2023 من الصلب بلغ 6.2 مليون طن، وهناك 10 آلاف عامل بالمجموعة، وسياسة الموارد البشرية هدفها توظيف أفضل الكوادر.

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