3 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن ميناء دمياط ومدرسة في الجيزة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المحصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر بمساحة 16 فدانا و20 قيراطا و9 أسهم لصالح هيئة ميناء دمياط، وأن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، وينهي تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية واللازمة لتنفيذ المشروع ويعدل تخصيصها لصالح هيئة ميناء دمياط.

جاء ذلك وفق الجريدة الرسمية، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلى ما عرضه وزير النقل.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع إقامة وحدة اجتماعية بناحية دهتورة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة،

كما قرر مدبولي، اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية من أعمال المنفعة العامة، والكائن بحضو الزمر نمرة 2 زمام طناش ونزلة الزمر مركز إمبابة بمحافظة الجيزة بمساحة مقدراها 559.48 متر مربع تقريبا.

ووفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإنّه يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، وجاء ذلك بناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ففي تاريخ 24/5/2022 أفادت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، باحتياجها الشديد إلى مدرسة طناش القديمة الابتدائية، بالرقم التعريفي 2106699 التابعة لإدارة الوراق التعليمية بمحافظة الجيزة، لصالح العملية التعليمية وطالبت باتخاذ إجراءات صفة النفع العام للعقار الذي تشغله المدرسة نظرا لارتفاع الكثافة الطلابية وعدم إمكانية الاستغناء عنه لأنه لا يوجد بديل له.