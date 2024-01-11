من الحصان الأسود في انتخابات الرئاسة بـ أمريكا؟.. ليس بايدن أو ترامب

مع بداية العد التنازلي لانطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة في أمريكا تحديدا بشهر نوفمبر 2024، ظهرت حلبة السباق نحو البيت الأبيض، متضمنة العديد من الأسماء على رأسهم جو بايدن، الرئيس الحالي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق، لكن في المقابل يلمع اسمع جديد وهو رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الحالي، والذي تشير استطلاعات الرأي في أمريكا بأنه منافس قوي محتمل.

مرشح انتخابات الرئاسة في أمريكا

واسم «رون» بدأ في السطوع بعدما أعلن عزمه على ماراثون انتخابات الرئاسة في أمريكا لينافس الرئيس «ترامب»، على ترشيح الحزب الجمهوري، مايو الماضي، وذلك بعد سنوات من فوزه بانتخابات ولاية فلوريدا، مسقط رأسه، بحسب ما ذكرته شبكة الإذاعة الأمريكية «CNN».

ويعد «ديسانتيس» وافدا جديدا نسبيا على الساحة السياسية، لكنه ارتقى إلى الصدارة بسرعة بعد أن أصبح حاكم ولاية فلوريدا في عام 2019، وقد واجه في بداية عزمه على الترشح لـ انتخابات الرئاسة في أمريكا تحذير من «ترامب»، والذي وجه رسالة له: «أعتقد أنه سيرتكب خطأ فادحا.. أعتقد أن القاعدة الجماهيرية لن تحب الأمر»، وفقا لـ«BBC».

معلومات عن المرشح الأمريكي

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، إن رون ديسانتيس المرشح بانتخابات الرئاسة في أمريكا من مواليد جاكسونفيل بولاية فلوريدا عام 1978، وقد التحق بجامعة يال لدراسة التاريخ، وبعد فترة وجيزة التحق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وخلال سنة «رون» الثانية في جامعة هارفارد، جرى تكليفه كضابط في البحرية الأمريكية ليلتحق بفرعها القانوني، فيلق الضباط القضاة العام (JAG)، متضمنة مهام خدمته كضابط في الفيلق العمل مع المعتقلين المحتجزين في خليج غوانتانامو، بالإضافة إلى تعيينه مستشارا قانونيا لنخبة قوات البحرية الأمريكية المنتشرة في العراق.