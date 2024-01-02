وزير الرياضة أمام «النواب»: مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة تخطت 55%

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن العلاقة بين الوزارة ونواب البرلمان، قائمة على التناغم والتنسيق المتواصل من أجل تحقيق مصالح الشباب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن ملف الشباب يحظى بدعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على وجود العديد من المشروعات والمنشآت الشبابية العملاقة التي تجعلنا نؤكد أن مصر ستظل دائما الأفضل.

دور شباب مصر في الانتخابات الرئاسية

أشاد وزير الشباب، بالدور الوطني لنواب البرلمان في الانتخابات الرئاسية إذ لاحظ الجميع دورهم القوي مع شباب مصر في التعاون والتناغم في المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات تخطت نسبة الـ55%، وذلك كان مستهدفنا، وهو ما استطعنا تحقيقه ببناء منظومة شبابية.

أوضح الوزير، أن هناك تكاملا بين وزارة الشباب، ولجنة الشباب والرياضة، وهناك شراكة حقيقة من أجل الشباب المصري، فما لم نره في الوزارة، نراه بعين النائب، ودائما مصالحنا تتفق مع مطالب النواب، متابعا: «نرفع شعار دائما النائب على حق»، وذلك لتحقيق مصالح الشباب.

بناء شخصية الشباب

اكد أن الوزارة كان يواجهها تحد كبير، وهو بناء شخصية الشباب بحيث يكون لهم ولاء لهذا الوطن، وهذا ما نجحنا فيه في وزارة الشباب في الانتخابات الرئاسية الحالية إذ كانت المشاركة كبيرة.