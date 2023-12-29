أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.. بايدن وترامب في المقدمة

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر من العام المقبل للانتخابات الرئاسية 2024، ويتنافس الحزبان، الديمقراطي والجمهوري لإعلان المرشح عنهما خلال ماراثون الانتخابات، فيما يخوض المستقلون أيضًا سباق البيت الأبيض ويعتبر جو بايدن، الرئيس الحالي، ودونالد ترامب، الرئيس السابق، أبرز المرشحين للانتخابات الأمريكية، بحسب «رويترز».

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن» أسماء أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024:

أسماء المرشحين عن الحزب الجمهوري

- دونالد ترامب

هو الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، ويتعرض لاتهامات في بعض القضايا، لكنه وصف ذلك بأنها مطاردة سياسية لإحباط سعيه للفوز بولاية ثانية، وتعهد في حالة انتخابه مرة أخرى بالانتقام من أعدائه، كما وعد بإجراء تغييرات شاملة أخرى، أبرزها فرض سياسات أكثر صرامة للهجرة وفرض قيود أكثر صرامة على التجارة مع الصين.

- نيكي هالي

تبلغ نيكي هالي من العمر 51 عامًا، و هي سياسية أمريكية من أصل أسيوي وحاكمة سابقة لولاية كارولينا الجنوبية وسفيرة دونالد ترامب لدى الأمم المتحدة، واكتسبت سُمعة طيبة في الحزب الجمهوري باعتبارها محافظة قوية ولديها القدرة على معالجة قضايا الجنس والعرق بطريقة أكثر مصداقية من العديد من أقرانها، كما قدمت نفسها كمدافع قوي عن المصالح الأمريكية في الخارج.

- رون ديسانتيس

هو سياسي وقاضي وعسكري بحري أمريكي، يبلغ من العمر 45 عامًا، وهو حاكم ولاية فلوريدا الحالي، وهو منافس محتمل لدونالد ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية في عام 2024.

- فيفيك راماسوامي

هو رجل أعمال أمريكي، ولد في سينسيناتي أحد أكبر مدن ولاية أوهايو لأبوين مهاجرين هنديين، وهو مؤسس شركة استثمارية، ويعتبر «راماسوامي» من أشد المؤيدين للرئيس السابق «ترامب»، وأعرب عن دعمه لنظريات المؤامرة، بما في ذلك الإشارة إلى أن هجوم أنصار دونالد ترامب في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي «الكونجرس» كان عملًا داخليًا، وتعهد بالعفو عن «ترامب» إذا تم انتخابه.

- كريس كريستي

يبلغ كريس كريستي من العمر 61 عامًا، وعمل مستشارًا لحملة ترامب للبيت الأبيض لعام 2020 ، وأصبح منتقدًا للرئيس السابق بعد هجوم مبنى الكابيتول الأمريكي، وكان مرشحًا للحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

- آسا هاتشينسو

هو سياسي أمريكي عمره 74 عامًا، وهو حاكم أركنساس السابق، كما شغل في السابق منصب مدير مكافحة المخدرات من سنة 2001 إلى سنة 2003.

المرشحون عن الحزب الديمقراطي

- جو بايدن

هو الرئيس الحالي والمرشح الأبرز، وعمره 84 عامًا، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، ويحاول إقناع الناخبين بواسطة حملته الانتخابية بأنه يتمتع بالقدرة على التحمل لأربع سنوات أخرى في منصبه، وسط مخاوف بشأن عمره وتراجع معدلات تأييده.

- ماريان ويليامسون

هي كاتبة أمريكية، عمرها 71 عامًا، وهي الكاتبة الأكثر مبيعًا في أمريكا، وترشحت كديمقراطية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2020 لكنها انسحبت من السباق، وأطلقت حملتها الانتخابية في 23 مارس الماضي.

- دين فيليبس

هو رجل أعمال أمريكي وعضو الكونجرس ن ولاية مينيسوتا، أعلن أنه سيخوض تحديًا ضد جو بايدن لأنه لا يعتقد أن الرئيس الحالي قادر على الفوز بولاية أخرى، ووعد بإصلاح الاقتصاد وإصلاح أمريكا.

المرشحون المستقلون

- روبرت ف. كينيدي جونيور

روبرت إف كينيدي جونيور، 69 عامًا، هو مقدم برامج أمريكي ومحام، ترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية كمستقل، وهو نجل السيناتور الأمريكي روبرت كينيدي، الذي اغتيل عام 1968 حين كان مرشحًا للانتخابات الأمريكية.

وتعرض «كينيدي» للحظر من «إنستجرام» بسبب نشره معلومات مضللة حول اللقاحات ووباء فيروس كورونا ولكن تمت إعادة الحساب مرة أخرى.

- كورنيل ويست

هو ناشط سياسي وفيلسوف أمريكي، وعمره 70 عامًا، ترشح في البداية عن حزب الخضر، لكنه أعلن في أكتوبر الماضي أنه سيترشح كمستقل، ووعد بالقضاء على الفقر وضمان السكن للمواطنين الأمريكيين.