مجمع البحوث يشارك في معرض الكتاب بمجلدات توثق انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن تقديم مجموعة من الإصدارات العلمية المهمة داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، وذلك إيمانًا بدوره في جانب التوعية والتثقيف وفي إطار توجيهات من الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بدعم جهود التوعية من خلال الإصدارات العلمية للعلماء والباحثين في تخصصات متنوعة.

إصدارات مجمع البحوث الإسلامية

وقال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنَّه من المقرر أن يشهد جناح الأزهر هذا العام مجموعة قوية من الإصدارات العلمية الجديدة، ولعل من أبرزها: «مختارات من مؤتمرات القدس» والتي تصدر في 4 مجلدات، انطلاقًا من الواجب الديني والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية، إذ تضم هذه المجموعة بحوثًا مختارة عن القضية الفلسطينية والتي نشرت في مجموعة من المؤتمرات عقدت في الأزهر الشريف في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي؛ وذلك زيادة في الوعي، وتبصرة بالحقائق، وتأكّيدًا للدور المحوري التي تقوم به مصر ويقوم به الأزهر الشريف.

وأضاف الأمين العام أنَّ هذه المجموعة المهمة تحتوي على عدد من الأبحاث، التي تسعى لبيان الدور المنوط به من الأمة الإسلامية والعربية تجاه القدس والقضية الفلسطينية؛ لدحض الافتراءات التي يدعيها الكيان الصهيوني، حيث يجيب عن أسئلة توقظ الجميع من غفلتهم، وتصحح المسار.

وبيَّن «عياد» أنَّ من أبرز ما تحتويه هذه المجموعة من أبحاث هو: بشائر عن معركة المصير بين المسلمين وإسرائيل؛ للشيخ نديم الجسر، ومكانة بيت المقدس في الإسلام للأستاذ عبد الحميد حسن، وجوهر القضية الفلسطينية، للدكتور كامل الباقر، والمسلمون واسترداد بيت المقدس، للإمام الأكبر الدكتور محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر، والجانب الإسلامي من القضية الفلسطينية، للسيد الدكتور إسحاق موسى الحسيني، الكلمة والحركة ودورهما الأساسي في نهضة المسلمين، لإبراهيم الطحاوي، وواجب المسلمين نحو بيت المقدس، والدكتور إسحاق موسى الحسيني، الإسلام ووحدة العرب، الدكتور محمد عبد الله ماضي، وواجب المسلمين نحو مشكلات الاحتلال الصهيوني بعد استنفاد الجهود السلمية؛ لسماحة الأستاذ الشيخ عبدالحميد السايح.

كما تستمر المجموعة في تناول القضية وتأصليها وتوثيقها مبينة أصل الحركة الصهيونية ودورها بدءًا من نشأتها؛ مرورًا بأهدافها ووسائلها، ومزاعمها الماكرة، وأغراضها الفاسدة، ودورها الخبيث في شيوع الفتن والحروب والاعتداءات على المقدسات الدينية وعلى حقوق الإنسان؛ ويتضمن مجموعة أبحاث مهمة منها: الصهيونية العالمية ومأساة فلسطين العربية؛ للأستاذ وفيق القصار، الصهيونية وفلسطين، للدكتور سيد نوفل، العنصرية أساس قيام إسرائيل؛ للأستاذ الدكتور إسحاق موسى الحسيني، جرائم الصهيونية ضد القرآن الكريم؛ للأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم مهنا، عدوان اليهود على المقدسات الدينية؛ لفضيلة الأستاذ الشيخ عبدالحميد السايح، وزير الشئون الدينية بالأردن سابقًا، محنة حقوق الإنسان في إسرائيل، للأستاذ وفيق القصار، عضو المجمع، أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية، للواء الركن محمود شيت خطاب، دور الاستعمار في تمزيق الكيان الإسلامي، لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمود صبحي.