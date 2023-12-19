مجمع البحوث الإسلامية: ندرب طلاب كلية الدعوة على التعامل مع أسئلة المواطنين

قال الدكتور محمد الورداني، مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية، إنَّ البرنامج التدريبي الذي ينظمه المجمع لطلاب كلية الدعوة الإسلامية، يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي عقد في وقت سابق بين مجمع البحوث الإسلامية وبين كلية الدعوة لتدريب وتأهيل طلاب الكلية بمراحلها المختلفة على الأساليب الفاعلة في التعامل مع القضايا الفكرية والمجتمعية، حتى يتمكن الطالب من الجمع بين الدراسات الأكاديمية والمهارات العملية، بما يحقق لديه القدرة الذاتية اللازمة للتعامل مع الواقع المجتمعي.

وأضاف «الورداني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «المجمع هو رائد العملية الدعوية، والأزهر يعتمد في تخريج الدعاة على جامعة الأزهر، فالواعظ يعمل في التواصل مع الناس في الكثير من الأماكن منها المستشفيات والنوادي والقرى المترامية الأطراف، فعمله لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، وإنما يحتاج إلى اكتساب مهارات مختلفة».

وتابع مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية: «البرنامج التدريبي شملت التدريب العملي داخل لجان الفتوى لتعريف الطلاب على طبيعة عمل اللجان، وأنواع الأسئلة الواردة من الجمهور وحضور نقاشات مع الحالات لمعرفة منهجية المفتي، بالإضافة إلى تدريبهم على خطط وبرامج اللقاءات التوعوية التي ينفذها وعاظ الأزهر وواعظاته مع الجمهور، وكيفية إجراء نقاشات فاعلة ومؤثرة معهم بما يحقق الوعي العام في المجتمع ويحفظ عليه استقراره».