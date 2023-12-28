إنجازات «البحوث الإسلامية» في 2023: مبادرة وندوات وسلسلة كتب دعما لفلسطين

أكّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، أنَّ المجمع أولى «القضية الفلسطينية»، عناية خاصة خلال 2023، وذلك انطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف وإمامه بهذه القضية، وبذل فيها الأزهر جهودًا كبيرة على المستوى الدولي، للتنديد بالانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وتسرد «الوطن» لكم إنجازات مجمع البحوث الإسلامية في قضية فلسطين لعام 2023.

لجنة القدس

عقدت لجنة القدس بالمجمع اجتماعًا طارئًا عقب إعلان الحرب على غزة، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن القضية الفلسطينية ستظلُّ القضيَّة المركزيَّة لشعوب العالمين العربيِّ والإسلاميِّ، وأنَّ فلسطين ستظلُّ عربيَّةً رغم تكرار هذه الاعتداءات الممنهجة، وأنَّ هذا الاحتلال الإسرائيلي سيزول حتمًا بمقتضى وعد الله ورسوله.

مجلة الأزهر

وعلى مستوى مجلة الأزهر فقد عقدت المجلة ندوتين لدعم القضية، الأولى بعنوان: «الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصهيوني ودور الأزهر الشريف في دعم القضية»، والثانية بعنوان: «واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية»، وبجانب ذلك أصدرت المجلة أعداد خاصة عن فلسطين، تحدثت فيها عن حقوق الشعب المهدورة، وفقًا لما قاله الدكتور نظير عيّاد.

أطلق مجمع البحوث الإسلامية مبادرة عالمية، تبناها وعاظ الأزهر وواعظاته، بعنوان: «حديث البقاء والصُّمود»، واستهدفت هذه المبادرة دعاة الدول الإسلامية ببيان الحقِّ الفلسطينيِّ الَّذي يقرُّه العقلاء والحكماء من بني الإنسان، وفي بداية عام 2023، أطلق المجمع حملة توعية لدعم المسجد الأقصى، وتعريف الأجيال الحالية بالانتهاكات التي تتعرض لها القدس.

إصدار سلسلة كتب لدعم القضية الفلسطينية

خصص المركز الإعلامي بالمجمع سلسلة «كتاب وكاتب» لدعم القضية الفلسطينية، وجاءت عناوينها كالتالي: «القدس بين الحق الإسلامي، والمزاعم الصهيونية، عودة القدس، القدس بين اليهودية والإسلام»، وبجانب ذلك عقد المجمع دورات تدريبية لوعاظ وواعظات الأزهر لدعم فلسطين، وتحدثت محاور عن: «فلسطين في التاريخ القديم، أرض الميعاد في الشرائع السماوية، فلسطين والقدس في العصور المختلفة، الحركة الصهيونية تطورها وعلاقتها بالقوى الكبرى، موقف مصر والأزهر من القضية الفلسطينية».