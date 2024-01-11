تعرف على موعد بدء الصوم الكبير وعيد القيامة.. يستمر لمدة 55 يوما

يترقب الكثير من الأخوة الأقباط موعد بدء الصوم الكبير 2024، أي صيام القيامة الذي يستمر لمدة 55 يومًا على أن ينتهي ليلة عيد القيامة المجيد الذي سيحل في يوم 5 مايو 2024 الموافق ليوم الأحد في التاريخ الميلادي وبحسب التاريخ القبطي يوافق يوم 27 برمودة 1740.

موعد بدء الصوم الكبير 2024

وبخصوص الصوم الكبير 2024، تستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية الأجزاء التي ينقسم إليها وهي الجزء الأول هو أسبوع الاستعداد، والجزء الثاني هي الأربعين المقدسة، وهي الفترة التي صامها السيد المسيح، والجزء الثالث والأخير هو أسبوع الآلام، كما يختلف موعد بد الصوم الكبير من عام إلى آخر حسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد.

الصوم الكبير

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ينقسم الصوم الكبير إلى 8 آحاد، تمّ تقسيمها على أساس حدوث كل أحد منهم لمعجزة أتمها المسيح السيد المسيح، فأصبح الأحد الأول يعرف بأحد الكنوز أو الهداية، والثاني أحد التجربة وفيه يعتقد بانتصار المسيح على الشيطان والانتصار على شهوات الجسد والاقتناء والبحث عن الشهرة.

أما الأحد الثالث المعروف بأحد الابن الشاطر تعتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأنه قبول المسيح للخطاء، ويعرف الأحد الرابع بأحد السامرية، بينما يطلق على الأحد الخامس أحد المخلع، وهو الذي حدثت فيه معجزة المسيح بشفاء إنسان مريض.

أما الأحد السادس في الصوم الكبير، فيعرف بأحد التناصير، وفيه قام المسيح بإعادة بصر الأعمى وشفاه، فيما يعرف الأحد السابع بأحد الشعانين، وهو ذكرى دخول المسيح إلى القدس وبدأ أسبوع الآلام.

ويختتم الأقباط الأرثوذكس، بحسب تعاليم الكنيسة، الصوم الكبير في أحد القيامة وهو الأحد الثامن الذي تحتفل في الكنيسة بعيد القيامة المجيد، حسب الاعتقاد المسيحي.