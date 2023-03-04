مواعيد قداسات الصوم الكبير في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية عن مواعيد القداسات الإلهية التي تقام بها خلال فترة الصوم الكبير والذي ينطلق أسبوع الثالث بدءاً من يوم الاثنين المقبل، وذلك في ظل تكثيف الكنائس عدد القداسات الإلهية خلال فترة الصوم الذي يبلغ 55 يومًا، حيث تشهد الكنائس تكثيف الصلوات والعبادة خلال تلك الفترة من العام تزامنا مع الصوم.

17 قداسًا إلهيًا أسبوعيا خلال الصوم الكبير

وبحسب ما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في بيان رسمي، فإن المواعيد الجديدة لحضور القداسات الإلهية خلال الأسبوع الثالث من الصوم الكبير، يشهد 17 قداسا إلهيا تزامنا مع الصوم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد القداس الإلهي خلال الصوم الكبير في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال الصوم الكبير.

مواعيد القداس الإلهي خلال الصوم الكبير في الإسكندرية

- السبت من 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الأحد من 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحاً.

- الاثنين: من 10 إلى 12:30 ، ومن 2 إلى 4 ومن 4 إلى 6 مساءاً.

- الثلاثاء من 10 إلى 12:30 ، ومن 2 إلى 4 ومن 4 إلى 6 مساءاً.

- الأربعاء من 10 إلى 12:30 ، ومن 2 إلى 4 مساءاً.

- الخميس: من 10 إلى 12:30 ، ومن 2 إلى 4 ومن 4 إلى 6 مساءاً.

- الجمعة من 7 إلى 9 ، ومن 9 إلى 11 صباحاً.