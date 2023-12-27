البابا تواضروس يعلن توقف «اجتماع الأربعاء» حتى بداية الصوم الكبير

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، مؤقتًا، اعتبارًا من 3 يناير المقبل، على أن يستأنف في الأسبوع الأول من الصوم الكبير، وتحديدا 13 مارس المقبل.

جاء ذلك في ختام عظته في اجتماع الأربعاء، في كنيسة الرسولين مار مرقس ومار لوقا بالهضبة الوسطى في المقطم.

وأشار قداسته إلى أن فترة التوقف سببها الانشغال بالأعياد والمناسبات الكنسية التي تشهدها الفترة المقبلة، بدءًا من عيد الميلاد المجيد، وحتى صوم نينوي.

واختتم قداسة البابا في اجتماع اليوم سلسة تأملاته في طلبات القداس الغريغوري، والتي استمرت على مدار 22 عظة، بدأها في 12 يوليو الماضي.