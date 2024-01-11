عميدة «الدراسات الإسلامية»: الأخلاق عماد التشريع وعلينا تحمل المسؤولية

قالت الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إن قضية الأخلاق تتطلب منا جميعًا تحمل المسئولية؛ من خلال الاستمرار في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، لنحمي المجتمع والدولة من مخططات التخريب.

استحداث آليات لبناء وعي رشيد

وأضافت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للكلية «الأخلاق وآليات بناء الوعي الرشيد»، أنه لابد أن نعكس للعالم أجمع سماحة الدين الإسلامي الذي تأسس على الرحمة والتسامح والتعايش السلمي بين الناس جميعًا، موضحة أن هذا المؤتمر جاء تلبية لواجب الوقت في استحداث آليات لبناء وعي رشيد يهدف إلى تحقيق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الغراء.

وأوضحت أن الأخلاق هي عماد التشريع الإسلامي، مبينة أن الرسول أوجز مقصد بعثته بالدين الخاتم في قوله: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)، ووصفه رب العزة سبحانه وتعالى قائلًا في محكم آياته: [وَمَا أَرْسَلْناك إِلَّا رحمة للعالمين]

وأشارت إلى أن فكرة المؤتمر جاءت من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف؛ إذ أوضح أن قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتمدون على تفسيرات خاطئة لها.