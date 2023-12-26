المنطقة الأزهرية بأسيوط تعقد ندوة عن الأخلاق في بيئة العمل

استقبل القمسيون الطبي العام بمحافظة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، قافلة دينية توعوية من رجال الأزهر الشريف برئاسة الشيخ الدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام المنطقة، و12 واعظًا أزهريًا من المتخصصين في الفتوي والتحكيم الأسري ولم الشمل.

جاء ذلك بحضور المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وذلك في ضوء استمرار القوافل الدينية التوعوية التي تعقدها منطقة الوعظ والإرشاد الديني بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ندوة توعوية دينية

بدأت القافلة بعقد اجتماع تعريفي مع مدير عام القمسيون الطبي العام بالمحافظة عقبها تم إقامة وتنظيم ندوة توعوية دينية ولقاءات مفتوحة مع المرضى والمترددين على القمسيون الطبي والمرافقين.

أخلاقيات تحكم سلوك الإنسان

وخلال تصريحاته أشار المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة أن القافلة الأزهرية عقدت ندوة عن القيم والأخلاق التي تحكم سلوك الإنسان في العمل والحلال والحرام ودار نقاش واسع بين المواطنين والمرضي ومرافقيهم وبين رجال الدين من الأزهر.

وأكد أنه تم التحدث عن فلسفه الابتلاء وأهمية الصبر وكيفية التعامل مع ذوي الهمم من الأبناء وأهمية الأمل والتفاؤل وخطورة اليأس والقنوط من رحمة الله وغيرها من الموضوعات.

كما تم استعراض مجموعة من القيم والأخلاقيات التي تحكم سلوك الإنسان في بيئة العمل والتي منها الصدق والنزاهة وتحمل المسؤولية والاحترام المتبادل بين الجميع واحترام الثوابت الدينية.

وخلال تصريحاته أشار الدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد الديني رئيس لجنة الفتوى بالأزهر فرع اسيوط أن هناك قاعدة شرعية فى الأزهر الشريف نلتزم بها جمعيا في كافة معاملاتنا، وهي احترام الثوابت الدينية، فاحترامنا للثوابت الدينية للآخرين يجعلنا قادرين على بناء الوطن بالطريقة الصحيحة، والبعد عن الفتن الطائفية والفكر المتطرف، مضيفاً أنه تم ختام اللقاء بفتح باب المناقشة والحوار والرد على تساؤلات الحضور.