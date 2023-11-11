أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تفقد الأخلاق وتستهدف كل من يحمل الكاميرا

قال الدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية إن إسرائيل تهيئ للعالم أن مستشفى الشفاء بغزة تحتوي على مفاعلات نووية، ولا يعلم أحد أنها تحتوي على أطفال وجرحى ومرضى وطواقم طبية، وبعض الإعلاميين وفرق الطوارئ، ولا يوجد في مستشفى الشفاء غير ذلك، وكل هذه الادعاءات من أجل استهداف المستشفى، حتى يشعر جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتصار، بعد الخيبة التي لحقته يوم 7 أكتوبر.

«الدجني»: إسرائيل تستهدف كل من يحمل الكاميرا

وأضاف «الدجني» خلال مداخلته بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستهدف كل من يحمل الكاميرا، ويوثق ما تفعله قواتها بغزة، وهو فقدان تام للأخلاق، وهذا ما يجعلنا نعود إلى حديث المفكر المصري الدكتور الراحل عبدالوهاب المسيري، بأن عوامل بقاء إسرائيل تنحصر في الدعم الغربي اللامحدود.

وتابع «الدجني» أن هناك تحركاً عربياً، من أجل الوصول إلى حل، ووقف إطلاق النار في غزة، وحل القضية الفلسطينية.