أسعار مبردات المياه البارد والساخن في مصر.. «هيساعدك تحافظي على الثلاجة»

في كثير من الأحيان، تهتم ربات البيوت بتوفير جميع الأجهزة الكهربائية التي توفر لها سبل الراحة، مع توفير أعلى درجة من الأمان لأفراد أسرتها، وتحرص العديد منهن على شراء مبرد المياه في المنزل، وبشكل خاص من يحرص منهن على تناول افراد أسرتهن المياه المعدنية المكررة التي يتم شراؤها من الهايبر ماركت، حفاظًا على صحة أبنائهن، كما أنه يحافظ على الثلاجة من استخدامها بكثرة عند الرغبة في تناول مياه باردة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة أسعار مبرد المياه في الأسواق.

وتوفر العديد من شركات الأجهزة الكهربائية مبرد المياه بمعايير عالية تناسب احتياجات المستخدمين، سواء كان يدعم نظام المياه الباردة فقط أو الساخنة والباردة والعادية معا، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار مبرد المياه في مصر، وفق المواقع الرسمية لشركات الأجهزة الكهربائية، كالتالي:

أسعار مبردات المياه

- مبرد مياه وايت بوينت ساخن وبارد وفاتر بـ 3 حنفيات لون فضي - WPWD01S: يصل سعره إلى 4799 جنيها.

- مبرد مياه وايت بوينت ساخن بارد وعادي مع خزانة فضي - WPWD01CS: يصل سعرها إلى 4899 جنيها.

- مبرد مياه تورنيدو ساخن وبارد لون أبيض، WDM-H45ASE-W: يصل سعره إلى 5555 جنيها.

- مبرد مياه كولدير تحميل علوي بثلاجة 2 حنفية لون أسود - KWDBF31: يصل سعره إلى 5499 جنيها.

- مبرد مياه باساب ساخن وبارد وفاتر، 3 حنفية، فضي واسود - YL1674: يصل سعره إلى 4799 جنيها.

- مبرد مياه وايت بوينت تحميل علوي 3 حنفيات أسود - WPWD01FB: يصل سعره إلى 5899 جنيها.

- مبرد مياه كلاسيك به ثلاجة من كولدير ساخن و بارد لون أوف وايت ورمادي - BFW 1.1: يصل سعره إلى 6145 جنيها.

- مبرد مياه تورنيدو ساخن و بارد مع كابينة أسود و فضي - H40ABE-SB: يصل سعره إلى 5999 جنيها.

- مبرد مياه بارد وساخن بيرجن لون أبيض و رمادي - BY509: يصل سعره إلى 4599 جنيها.

- مبرد مياه جراند برو بارد وساخن 2 حنفية لون أبيض - WDQ-731-CC: يصل سعره إلى 2899 جنيها.

أرخص مبرد مياه

- مبرد مياه بيرجن سخن وبارد مزود بـ 2 حنفية لون أبيض وأسود - BY558: يصل سعره إلى 6299 جنيها.

- مبرد مياه تورنيدو سخن وبارد وعادى بكابينة، فضى - H40ABES: يصل سعره إلى 6425 جنيها.

- مبرد مياه وايت ويل ساخن و بارد لون أبيض - Wds-8900Mg: يصل سعره إلى 10 آلاف و995 جنيها.

- مبرد مياه جروهي ساخن و بارد لون أبيض - ehG-03102b-ssc: يصل سعره إلى 3750 جنيها.

- مبرد مياه بيرجن ساخن وبارد وفاتر بثلاجة ذهبي - BY538: يصل سعره إلى 9999 جنيها.

- مبرد مياه فيليبس، ساخن وبارد، ابيض - ADD4952WH/56: يصل سعره إلى 7500 جنيها.

- مبرد مياه هوم تك ساخن وبارد وفاتر بثلاجة أسود - HT96LBB: يصل سعره إلى 6000 جنيها.

- مبرد مياه جولدن ساخن وبارد وفاتر بثلاجة بلت إن لون أبيض ووردي - YR-LW-2-5-97ALB: يصل سعره إلى 4399 جنيها.

- مبرد مياه أكاي ساخن وفاتر وبارد لون أحمر: يصل سعره إلى 4940 جنيها.

- مبرد مياه أكاي ساخن وفاتر وبارد لون أسود: يصل سعره إلى 5540 جنيها.

أسعار مبرد المياه فريش

- مبرد مياه فريش، 3 حنفيات، رمادى - FW16VCDH مع حامل أكواب: يصل سعره إلى 5370 جنيها.

- مبرد مياه فريش الشبح مياه ساخنة وباردة لون أسود- FW 17 VFB: يصل سعره إلى 5174 جنيها.

- مبرد مياه فريش بارد وعادي أبيض - FW-15VFW: يصل سعره إلى 3949 جنيها.

- مبرد مياه فريش 3 حنفيات بارد ساخن معتدل FW-16VCD: يصل سعره إلى 4999 جنيها.

- مبرد مياه فريش ساخن وبارد رمادي - FW-17VFD: يصل سعره إلى 4499 جنيها.