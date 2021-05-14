«لو عايز تعمل سبيل».. 7 خطوات تحدد كفاءة تشغيل «مبرد المياه»

يقبل عدد كبير من المواطنين، على شراء مبرد مياه، وتركيبه كـ«سبيل» أو صدقة أمام المنازل بالقرى والمراكز والأحياء والمدن، كمساهمة منهم للمارة في توفير كوب مياه مثلج، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الصيف.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 7 آليات يجب أن يتبعها المواطن عند اتخاذ قراره بشراء مبرد جديد، يعمل بكفاءة عالية، ويكون استهلاك للكهرباء أقل.

تحديد سعه المياه بالمبرد

- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك، قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك، لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

- شراء مبرد مياه يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي

- من أفضل صفات مبرد المياه، هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي، فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

توافر عناصر الأمان عند الشراء

- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء، من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة، إلا عند الضرورة.

- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة لخفض قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء

-الاستغناء عن وضع أجهزة «الراوتر- الريسيفر- التليفزيون- المايكرويف- السخان- الكمبيوتر»، بمصدر الكهرباء.

- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة

- فتح الثلاجة بشكل مستمر

- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة

-الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ

ويفضل تجنب تكرار فتح الفرن الكهربائي، للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة، وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، كما ينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل، بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل وبالتالي طاقة أقل.