مع حلول الصيف.. كيف تشتري مبرد المياه الأعلي كفاءة والأقل استهلاكا؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية التعامل بالشكل الامثل مع مبردات المياه خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لخفض فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لأن معظم من يقوم بتركيب هذة النوعيات من المبردات يتركها تهمل ساعات طويلة علي مدار اليوم.

مبردات المياه المنزلية أصبحت أساسية

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مبردات المياه المنزلية تعتبرمن الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء

نصائح لاختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك أقل للكهرباء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي صفحة «فيس بوك»، عددًا من النصائح التي يجب أن يتبعها المواطنون عند اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل وهي كالآتي:

كيف تشتري مبرد المياه المناسب؟

يمكن اتباع الخطوات التالية لشراء مبرد المياه المناسب لمنزلك:

- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر.

- شراء مبرد مياه ذات كفاءه عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.

- من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

توافر عناصر الأمان بالمبرد عند الشراء

- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.