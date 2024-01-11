رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير طريق «السويس - السخنة»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «السويس - السخنة» بطول 60 كيلومترًا وذلك خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة.

مشروع التطوير يستهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق

وأشار وزير النقل إلى أنَّ هذا الطريق يعد محوراً مهما يربط بين العديد من مناطق التنمية، على رأسها مواني السخنة والأدبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا أن مشروع التطوير يستهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق بزيادة عرض الطريق وحاراته، وفصل مسار الشاحنات عن السيارات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية أعلى مزلقانات السكة الحديد لإلغاء تقاطع مع خط السكة الحديد، كما يتكامل المشروع مع القطار الكهربائي السريع ومخطط مدينة السويس الجديدة.

تقدم معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه

وتابع رئيس مجلس الوزراء تقدم معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه منها 3 حارات للنقل الثقيل، ورصف خرساني، بإجمالي عرض 56 مترًا وجزيرة وسطى بعرض متغير.

وأوضح المهندس أحمد الطحان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشرة بجنوب سيناء بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنَّ المشروع يشمل 42 عملًا صناعيا، تتضمن 3 كباري علوية (كوبري القطار السريع – كوبري ميناء السخنة – كوبري مزلقان الأدبية)، بجانب 10 أنفاق دورانات.