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ممثل جنوب أفريقيا لـ«العدل الدولية»: إسرائيل تقتل النساء والأطفال وتخطط لإبادة غزة

كتب:

هانى حسن
12:56 م | الخميس 11 يناير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

قالت ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إنّ إسرائيل تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة، ما يعكس محاولة إبادة جماعية لجميع سكان القطاع.

وأضافت ممثل جنوب أفريقيا، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، في الجلسة المخصصة لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، والمُذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تخضع لـ3 مراحل من التفتيش، ووزير الطاقة الإسرائيلي أمر بمنع دخول المياه والوقود إلى القطاع، بينما نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي إلى محو غزة من على وجه الأرض، أما وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي فقال إنّهم يحاربون حيوانات بشرية.

وأكدت أنّ الجنود الإسرائيليون ظهروا وهم يحتفلون في مقاطع مصورة بتفجير منشآت بقطاع غزة، لافتة إلى أنّ إسرائيل تستخدم الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في القطاع.

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بقلم هانى حسن