ممثل جنوب أفريقيا لـ«العدل الدولية»: جرائم إسرائيل تجعل الحياة في غزة مستحيلة

قالت ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إنّ إسرائيل عرّضت الفلسطينيين في غزة لواحدة من حملات القصف الممنهجة في العصر الحديث على مدار 96 يوما، وانتهكت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أنّ ممارسات إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.

وأضافت ممثل جنوب أفريقيا، خلال كلمتها أمام جلسة محكمة العدل الدولية لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، والمُذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لقصف لا يتوقف في كل مكان بالقطاع، حيث ألقت إسرائيل نحو 6 آلاف قنبلة على قطاع غزة في أول 3 أسابيع من القصف عبر طائراتها، وقتلت عددا غير مسبوق من المدنيين.

وتابعت أنّ إسرائيل فرضت ظروفا على قطاع غزة يستحيل معها استمرار الحياة، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمياه والوقود إلى القطاع، كما هجرت 85% من الفلسطينيين في غزة دون أي مراكز للإيواء وأصبحوا عرضة للخطر.

وأشارت إلى أنّ نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا منشآت سكنية جراء القـصف الإسرائيلي، و80% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون مستويات عالية من الجوع تصل إلى حد انعدام الأمن الغذائي، موضحة أنّ كميات المياه في قطاع غزة غير كافية، ومنظمة الصحة العالمية حذّرت من انتشار الأمراض والأوبئة.