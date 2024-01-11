محكمة العدل الدولية: دعوى جنوب إفريقيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

انطلقت أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وأن المحكمة تستمع لجنوب إفريقيا ودفاعها القانوني بشأن دعوى تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية أولى جلسات المحكمة، وأكدت «العدل الدولية» أن جنوب إفريقيا تقول إنّ ما فعلته إسرائيل في غزة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتطلب من المحكمة إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بتوفير الحصانة للمدنيين في قطاع غزة.

وأضافت محكمة العدل الدولية، أنّ اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل بالتوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين وتدميرهم جسديًا، كما تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن إسرائيل لا يجب أن تمنع أي مساعدات إنسانية من الوصول إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.