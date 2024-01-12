أغرب حيوان في العالم.. عمره 64 مليون سنة ورائحته لا يتحملها البشر

الحيوانات الغريبة دائما تجذب انتباه الهواة والمهتمين بعالم الحيوانات والطيور حول العالم، ومن بين أغرب 10 حيوانات في العالم تثير انتباه المختصين جاء طائر «هواتزين»، إذ ينجذب الكثيرون نحو شكله الغريب رغم رائحته الكريهة وحجمه الصغير، وفق مجلة لوبس «L’Obs» الفرنسية.

أغرب حيوان في العالم

ووفق المجلة الفرنسية، فإن طائر «هواتزين»، يعتبر أغرب حيوان في العالم، شكله الغريب الذي يشبه الديناصورات، وهو النوع الحي الوحيد في عائلة «Opisthocomidae»، وليس له أقارب لم ينقرضوا، ورائحته كريهة لا يتحملها البشر، وعمره حوالي 64 مليون سنة، كما أنه طائر استوائي يعيش على طول الأنهار والبحيرات في حوض الأمازون.

«هواتزين»، أغرب حيوان في العالم، هو طائر يتمتع بمظهر مميز، ويميل للعيش في مجموعات اجتماعية عبارة عن أسراب مكونة من 10 إلى 50 طائرًا، ويتنقل عبر أوراق الشجر، تشبه معدته الماعز والأغنام، ويهضم طعامه بمساعدة التخمير البكتيري عن طريق أكياسا متخصصة في أمعائها تسمى «الكرش»، وفق المجلة الفرنسية.

معلومات عن طائر «هواتزين»

يعتبر «هواتزين» هو الطائر الوحيد في العالم الذي يستخدم مقصورات المعي الأمامي هذه بدلا من المعدة لهضم الطعام، ويتغذى على أوراق الشجر، ولُقب بالطائر ذو رائحة كريهة، لأن مجترات الثدييات البكتيرية ذات رائحة كريهة، كما أنه يعيش في أعشاش بالمسطحات المائية وله مخلبان على أصابع كل جناح للأشهر الثلاثة الأولى من حياته، وفق المجلة الفرنسية.

الطائر يبلغ حجمه حوالي 65 سنتيمترا، ويزن كيلوجراما ولديه ذيل طويل وريش مجزع باللون البني المصفر أعلاه وأدناه، وقمة الرأس فضفاضة، وعيونه مواجهة باللون الأزرق مع عيون حمراء زاهية.