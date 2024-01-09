«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 61 ألف طائر ضد الأمراض المعدية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أنه تم تحصين 61 ألفا و171 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، بقرى ومراكز الإقليم، حفاظا على الثروة الداجنة، وحمايتها من الأمراض المعدية، والتي تؤثر على زيادة إعدادها.

مكافحة الأمراض المعدية للطيور

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، بمحافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى تحصين 6 آلاف طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك ضمن الإعداد السابق ذكرها.

وأضاف أنه تم القيام بأعمال التقصي النشط، والترصد لفيروس إنفلونزا الطيور، وذلك في مسار الطيور المهاجرة بقرية «بلوش»، بمركز البرلس، بالمحافظة.

سحب 18 عينة من الطيور

وأكد سحب 18 عينة طيور من 9 منازل وإرسالها إلى المعمل المرجعي للتحليل، كما تم تطهير سوق و3 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين كما تم سحب 100 عينه ما قبل البيع من بعض المزارع الداجنة، مشيرا إلى منح عدد 32 تصريحا بغرض نقل للطيور الحية.

جاء ذلك تحت أشراف الدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ.