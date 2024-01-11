رئيس فريق محامي جنوب إفريقيا: إسرائيل تحول غزة إلى سجن لارتكاب جرائم الإبادة

قالت رئيس فريق المحامين الدوليين لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى قتل المدنيين الأبرياء، وقطاع غزة تحول إلى سجن مغلق ترتكب إسرائيل فيه جريمة إبادة جماعية.

وأضافت، خلال كلمتها أمام جلسة محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية منعا لإبادة الجماعية، وأن بريتوريا اتهمت إسرائيل في مجلس الأمن بالانخراط في أعمال إبادة جماعية بقطاع غزة، وحذّرت إسرائيل أمام الجنائية الدولية من استمرار جرائمها في غزة، إلا أنّها رفضت كل الاتهامات.