أماكن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال بالدقهلية

أعلنت وزارة الصحة تحديد عدة أماكن من أجل توقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، إذ يتاح للمواطن الكشف والاطمئنان على صحة ابنه في عدد كبير من الوحدات في المحافظة.

الكشف على ضعف وفقدان السمع للأطفال بالدقهلية

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يوجد نحو 457 وحدة يجري فيها تطبيق مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وحددت المحافظة رابطا محددا يمكن للمواطن الدخول إليه من أجل الدخول إليه ومعرفة أماكن واقرب وحدة صحية للموقع الخاص به من أجل التوجه وإجراء الكشف ضمن المبادرة من هنا.

وأضافت أنه جرى توزيعها في مختلف الوحدات الصحية المتواجدة في المراكز الآتية في محافظة الدقهلية للكشف ضمن مبادرة علاج ضعف السمع وهي:

- مركز طلخا

- مركز السنبلاوين

- مركز ميت غمر

- مركز جمصة

- مركز ميت سلسيل

- مركز المطرية

- مركز أجا

- مركز دكرنس

- مركز المنصورة

- مركز محلة دمنة

- مركز ميت دمسيس

- مركز الجمالية

- مركز شربين

- مركز بني عبيد

- مركز تمي الأمديد

- مركز نبروه

- مركز بلقاس

- مركز المنزلة

- مركز منية النصر

وأشارت إلي أن مبادرة للكشف المبكر عن مشكلات ضعف السمع لحديثي الولادة تهدف إلى الآتي:

- اكتشاف المرض في مراحل مبكرة

- تقليل المضاعفات الناتجة عنه

- تقديم خدمة كشف الغدة الدرقية عند الولادة

- المساعدة في متابعة نتائج فحص السمع

- التوجيه الصحيح بما يخص علاج الطفل وإرشاد الوالدين .