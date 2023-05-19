47 وظيفة لذوي الهمم من ضعاف السمع.. اعرف الشروط والتفاصيل

قدم موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من فرص العمل لذوي الهمم وتحديدًا السمعية، شرط توافر بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

وفي إطار تقديم «الوطن» لسلسلة من الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وظيفة أمين مخزن

اسم الشركة: «راية» لإنشاء وإداره المباني.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

سنين الخبرة: ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة باريستا

اسم الشركة: ذا فوود لاب.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: من سنة إلى ‎سنتين خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 جنيه مصري.

وظيفة مسؤول تسويق إلكتروني

اسم الشركة: مصانع نصار للمواسير والبلاستيك .

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الإعلام - قسم علاقات عامه وإعلان).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة شيف أول سخن

اسم الشركة: ذا فوود لاب.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15 .

سنين الخبرة: سنة- إلى سنتين خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

الراتب الأساسي: 4500 جنيه مصري.

وظيفة مطور برامج

اسم الشركة: كرسبي لست.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيدز

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

الراتب الأساسي: 8000- 15000 جنيه مصري.

وظيفة مندوب توصيل

اسم الشركة: فالوريك أويل اند جاز إيجيبت.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

الراتب الأساسي: 3000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: شركة ديوان الناظر لتقنية نظم المعلومات.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان إلى ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الفنون التطبيقية / المعهد العالي للفنون التطبيقية - تصميم الوسائط والجرافيك ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

الراتب الأساسي: 6000- 8000 جنيه مصري.

وظيفة مشرف هاوس كيبنج

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 11 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد .

الحوافز الإضافية: 700- 1500 جنيه مصري.

وظيفة مشرف أمن

اسم الشركة: حسن علام للأندية الرياضية KODE .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 12.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 700 - 1500 جنيه مصري.