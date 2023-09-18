«مصر للتنمية المستدامة» تجري فحوصات طبية للكشف عن الضغط والسكري لدى ضعاف السمع

نظمت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، فحوصات طبية للكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكري، والفحوصات القلبية لأصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع بمركز جرين هارت.

وقال الدكتور جمال شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إنّ الفحوصات الطبية شهدت إقبالا كبيرًا من ذوي الهمم فئة الصم وضعاف السمع، حيث جرى توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية وفحوصات القلب اللازمة لهم، وسيتم البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة للتحويلات الفورية وصرف الأدوية اللازمة.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، أنّ هناك نقص في الفهم والوعي حول هذه الفئة ما يؤدي إلى العديد من التحديات في حياتهم اليومية، وعلى سبيل المثال فالعديد من الصم والبكم غير قادرين على الحصول على التعليم أو فرص العمل بسبب النظرة الاجتماعية التي يواجهونها من المجتمع.

من جانبها، أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، ضرورة تضافر الجهود من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي والعمل على دمج فئة أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع في محيطهم، وإعطائهم حقوقهم التي تكفل لهم حياة كريمة، وبالتالي الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم.

وأضافت الدكتورة دعاء، أنّ التحدي الآخر هو التوظيف والحصول على فرصة عمل تعينهم على متطلبات الحياة اليومية، وفي الغالب تترك هذه الشريحة دون فرص عمل لكسب العيش الكريم.

يذكر أنّ المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة، سيتم الإعلان عنها وتدشينها السبت المقبل في مسرح وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ونقابة أطباء مصر، وبالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ومؤسسة هي تستطيع للتنمية، ومن أهداف المبادرة إطلاق النشيد الوطني بلغة الإشارة، وترجمة محطات مترو الأنفاق والمورونويل بلغة الإشارة، وإطلاق برنامج «حكاية إشارة» لتوسيع نطاق لغة الإشارة بين أفراد المجتمع.