المنيا تطرح كراتين مواد غذائية بأسعار مخفضة.. «الواحدة بـ100 جنيه»

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة

وفى هذا السياق، افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، منفذا لبيع السلع الغذائية الأساسية بقرية صفط الخمار، حيث أوضح عامر طه رئيس المركز أن المنفذ بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كما تواصل الوحدات المحلية طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) بمنافذ بيع السلع الغذائية في القرى والمراكز على مستوى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة خفض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.