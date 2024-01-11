مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحي لجان الثانوية العامة في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، مواعيد المقابلات الشخصية، للمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل، لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين

وأوضحت مديرية التعليم، أنّ المقابلة الشخصية ستُقام في الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري، وستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بكل من ديوان عام المديرية، والإدارات التعليمية التابعة لها، وفق الجدول التالي:

- الأحد 28 يناير: إدارة المنيا، ديوان المديرية، إدارة ملوي، إدارة سمالوط.

- الاثنين 29 يناير: إدارة بني مزار، إدارة أبو قرقاص، إدارة مغاغة.

- الثلاثاء 30 يناير: إدارة دير مواس، إدارة مطاي، إدارة العدوة.

الاستعداد لامتحانات الثانوية

وشددت مديرية التعليم، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للحضور، كما سيُحال من يتخلف عن إجراء المقابلة الشخصية للتحقيق.

ويأتي هذا الإعلان، في إطار الإجراءات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة على الوجه الأمثل.

وقال مسؤول بمديرية التعليم في محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الذين سيتخلفوا عن إجراء المقابلات الشخصية، سيجري التحقيق معهم بمعرفة المديرية، أو عليهم التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات، لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم واستلام إفادة لتقديمها للشؤون القانونية، كما سيُحال المنطبق عليهم شروط التسجيل، وامتنعوا عن التسجيل، للتحقيق بمعرفة المديرية وإفادتنا بنتيجة التحقيق.