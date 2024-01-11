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«شيماء» أول مأذون شرعي في المنيا: المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا الآن

كتب:

شريف سليمان
01:35 م | الخميس 11 يناير 2024
الدكتور شيماء محمد جمعة أول مأذون شرعي في محافظة المنيا

الدكتور شيماء محمد جمعة أول مأذون شرعي في محافظة المنيا

قالت الدكتور شيماء محمد جمعة، أول مأذون شرعي في محافظة المنيا، إنّ المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي: «شعرنا بقيمتنا وتواجدنا وطموحاتنا».

أول مأذون شرعي سيدة في المنيا

وأضافت في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «بعد وفاة مأذون القرية التي أعيش فيها تم الإعلان عن طلب مأذونين، وشجعني الناس على التقديم، فاستخرت الله».

وتابعت أول مأذون شرعي في محافظة المنيا: «بتوفيق من الله، انطبقت الشروط عليّ، وكنا 13 شخصا منهم حملة الماجستير والدكتوراة، ومن شروط ومعايير المأذون أن تكون دارسة للشريعة الإسلامية 4 سنوات ومادة الأحوال الشخصية، وحصلت فيها على أعلى تقدير، وأن تكون مصرية، بالإضافة إلى محل الإقامة، وكان من بين المتقدمين 3 سيدات كنت إحداهن، وتم الإعلان عن قبولي، حيث لم نخضع لأي اختبارات، واستلمت عملي وبدأت ممارسته منذ شهر، والكل شجعني، وأنا سعيدة لذلك».

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