«المهندسين» تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لليوم الرابع

واصلت النقابة العامة للمهندسين وجميع المقرات الفرعية بالمحافظات تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، لليوم الرابع منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح، ويستمر من الساعة 10 صباحا وحتى الـ6 مساء طوال أيام الأسبوع، وحتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

عدد المرشحين في اليوم الرابع

وأوضحت نقابة المهندسين في بيان صحفي أن إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية خلال نهاية اليوم الثالث بلغ 353 مرشحًا، إذ تقدم 140مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و213 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

انتخابات التجديد النصفي

وتجرى انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.