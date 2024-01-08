إقبال كبير على الترشح في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين بأول أيام تقديم الطلبات

بدأ اليوم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين، بحضور الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد وكيل النقابة، وكيل اللجنة العليا للانتخابات، فيما تفقد المهندس محمود حامد عرفات- الأمين العام للنقابة، انتظام سير عملية الإجراءات الإدارية والتنظيمية، والتوجيه بتذليل أي عقبات أمام المهندسين المرشحين.

إقبال كبير على الترشح في الانتخابات

وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح إقبالًا كبيرًا بمقر النقابة العامة للمهندسين، وكذلك جميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، التي تشهد تلقي طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، إذ ستُجرى الانتخابات في فبراير القادم على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، نفاذًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

وسيكون الترشح على مجالس الشعب الهندسية وهي: الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية، والتعدين والبترول، والكيميائية والنووية، والغزل والنسيج والمنسوجات.

شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي

كما أنه يشترط للترشح لانتخابات التجديد النصفي، أن يكون المرشح مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

يشار إلى أنه سيتم فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والاثنين 28-29 يناير 2024، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.