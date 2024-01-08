مع بدء تلقي الطلبات.. شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

فتحت نقابة المهندسين المصرية باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة صباح اليوم وحتى يوم 23 فبراير، على أن تجرى الانتخابات على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

انتخابات النقابة العامة للمهندسين

وكانت بدأت النقابة العامة للمهندسين صباح اليوم في تلقى طلبات الترشح من الراغبين في التقدم على المقاعد الشاغرة في النقابات الفرعية، ومقاعد نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية.

شروط الترشح في انتخابات نقابة المهندسين

ويقدم المرشحون أوراقهم وفقا للشروط التي أعلنت عنها اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي برئاسة ياسر صقر وجاءت كالآتي:

- أن يكون مسددا للاشتراكات، حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

- يكون الترشح على المراكز النقابية بمقر النقابة العامة أو بمقر النقابة الفرعية التابع لها المرشح.

- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية موجهًا لنقابة المهندسين.

- يتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

- يكون موعد تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والاثنين 28 و29 يناير الجاري.