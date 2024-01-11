مدبولي: ميناء السخنة معجزة هندسية.. وسيكون الأكبر في العالم لخدمات النقل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ ما يحدث في ميناء السخنة معجزة هندسية وسيكون أكبر ميناء على مستوى العالم لخدمة كل عمليات النقل واللوجستيات، وبالتوازي يتم عمليات الشحن والحاويات لبدء التشغيل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء جولته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ المناطق اللوجستية يتم التخديم عليها بشبكة متكاملة وطرق وسكة حديد من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية، إضافة إلى مسار لوجستي لخدمة التجارة البينية.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ هناك استثمارات أجنبية من دول أوروبية والصين وتركيا وكل العاملين بها مصريين، وبرواتب لائقة وخدمات على أعلى مستوى، مضيفا: «سمعت من مديرو المصانع أنّ الأزمة الاقتصادية فرصة لازدهار المنتج المحلي الذي يتجاوز 70% فأعلى، ويتم تشجعيهم على التوسع».

وأكد مدبولي، أنّ قضية الصناعة تحتل أهمية قصوى في أجندة الدولة المصرية، وكل مصنع يتم إنشاءه يقلل فاتورة الاستيراد.