وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ أعمال تطوير مشروع ميناء السخنة (فيديو)

كشفت وزارة النقل، تفاصيل جديدة حول مستجدات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء، موضحة أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال امتداد عدد من الأحواض والمخطط العام لها وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حولها، بجانب أعمال التجفيف بالأحواض.

إنشاء أرصفة بطول 18كم

وأكد اللواء محمد خليل، مدير المشروع، وفق تقرير حديث لوزارة النقل، أن إجمالى مساحة الميناء يبلغ 25 كم2، موضحاً أن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18متر لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، فضلاً عن إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2.

وأضاف اللواء محمد خليل، أنه يتم إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع «السخنة - العلمين - مرسى مطروح»، وإنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

شبكة من الطرق الداخلية

ونوه إلى أنه يتم إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 «حارة - اتجاه»، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، لافتاً إلى أنه قد بلغت نسبة أعمال تنفيذ الحفر الجاف 91%.

وأكد مدير مشروع تطوير ميناء السخنة، أنه تم تنفيذ نسبة 100% من الأحواض وجاري العمل في ساحات التداول، وبلغت نسبة أعمال التكريك 48%، حيث يبلغ إجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف و16.6مليون متر مكعب بواسطة أعمال التكريك.

ونوه بأنه بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 72% والأرصفة 92 % وحواجز أمواج الميناء 98.85 % والطرق الداخلية 70%.