«النقل»: تطوير ميناء السخنة ليضاهي أحدث المواني العالمية

أكدت وزارة النقل، أنّها تسعى لتحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى مواني محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، موضحة أنّ هذين المشروعين خطوة مهمة لتنفيذ المحور اللوجيستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للمواني المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

مشروع إنشاء البنية الفوقية

وأوضحت وزارة النقل في تقرير حديث لها، أنّ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محور يعلى البحر الأحمر؛ حيث جرى تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث المواني العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

تشغيل الخطوط الملاحية

ولفتت إلى أنّ التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل المواني والتوسع في تجارة الترانزيت.