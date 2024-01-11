وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يلتقيان شباب «اعرف بلدك»

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد رحلات «اعرف بلدك»، وأعضاء برلمان الشباب وممثلي الكيانات والمراكز الشبابية بالمحافظة، في لقاء حواري مُوسع، عُقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ووفد وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

دعم وزارة الشباب والرياضة المثمر في أنشطة الشباب

وأعرب محافظ الوادي الجديد عن تقديره لجهود الوزارة وتعاونها المثمر لدعم أنشطة الشباب وتطوير مشروعات القطاع الرياضي بالمحافظة، مُثمنًا دور الدولة المصرية في إحداث التنمية على أرض الوادي الجديد.كما توجّه بالشكر لدور الشباب البارز في الانتخابات الرئاسية الذي عكس الوعي وقيم الانتماء والوطنية المتأصلة في وجدان الشباب المصري. وعرض لأبرز المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة. من جانبه، أشاد صبحي بحجم الإنجازات التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة، والتي تعد انعكاسًا واضحًا لاهتمام القيادة السياسية بإحداث التنمية على كافّة الأصعدة، مُوجهًا الشكر للشباب على الصورة المُشرفة والمُشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الأخير، كما أعرب عن اعتزازه بالكيانات الشبابية الواعدة، مؤكدًا أن مصر بحاجة لفكر وطاقات أبناءها.

حوار مع شباب الوادي الجديد وشباب «أعرف بلدك»

كما تم فتح باب الحوار لتلقي أسئلة الشباب ومناقشتها، وعبّر الشباب عن شكرهم لإتاحة الفرصة لزيارة الوادي الجديد وتحقيق التقارب والتعارف مع مختلف المحافظات من خلال رحلات «اعرف بلدك»، وشهد اللقاء عرضًا لأبرز إنجازات قطاع الشباب والرياضة المُنفذة بالمحافظة تحت مظلة الوزارة.