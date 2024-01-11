الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يمنع مشاركة الاحتلال الإسرائيلي لأسباب أمنية

قرر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد فرض إيقاف مؤقت على مشاركة المنتخبات والفرق الإسرائيلية في البطولات الدولية، وأوضح في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، مساء اليوم الخميس، أن أسباب إيقاف مشاركة فرق الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بالسلامة الأمنية.

وبحسب ما أورد موقع «روسيا اليوم» الإخباري، فإن قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد جاء بعد مناقشات مع الدول المشاركة، والدول المستضيفة للبطولات الدولية.

الكنيست يبحث الرد على إقصاء الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، في تقرير لها قبل قليل، أن لجنة الرياضة بالكنيست ستجتمع يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، لبحث الرد على قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بإقصاء دولة الاحتلال من البطولات، ووصفت القرار بأنه «تعسفي».

وزعمت الصحيفة، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن الاتحاد الدولي اتخذ القرار بعد استسلام رئيسه، لضغوط سياسية خارجية، بما في ذلك الأصوات الروسية.

وقال رئيس اللجنة الرياضية في الكنيست إن استبعاد دولة بأكملها، هو أمر غير قانوني، بحسب اللجنة الأولمبية الدولية، واصفاً قرار الاتحاد الدولي بأنه تعسفي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطنيين، أغلبهم من النساء والأطفال، بالاضافة إلى تشريد 1.9 مليون فلسطيني وهدم منازلهم.