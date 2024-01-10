مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية مقُتل الرائد احتياط إلكانا نيولاندر، 24 عامًا، وهو مسعف قتالي في مقر تشكيل حبزق 99 من عفرات، في معركة مع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة، ما يرفع العدد الاجمالي لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الاقتحام البري لغزة لـ186 عنصرا.

وأعلن الجيش، أن جندي احتياط من لواء يفتاح أصيب بجروح خطيرة خلال المعركة التي قُتل فيها نيولاندر، وتم نقل الجندي الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قتل جنود إسرائيليين بنيران صديقة

وكان جنود إسرائليين قد قتلوا بنيران اسرائيلية أثناء عدوانهم على قطاع غزة، حيث انفجرت فيهم عبوة ناسفة كانت مخصصة لنسف أحد الأنفاق.

ووقع الحادث، الذي قُتل فيه ستة جنود وأصيب عدد آخر، بعد أن أطلقت دبابة إسرائيلية النار على ما وصفته بأنه هدف مشبوه خلال عدوانهم على قطاع غزة.

أطلقت الدبابة قذيفتين، أصابت إحداهما هدفها وسقطت الأخرى على عمود الكهرباء، ما أدى إلى انفجارها ومقتل الجنود.

ووقعت حادثة أخرى في خان يونس قُتل فيها جنديان، وحادثة ثالثة في مكان آخر قُتل فيها جندي آخر.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خمسة أسماء أخرى بعد ظهر أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الجنود الذين سقطوا يوم الثلاثاء إلى تسعة جنود إسرائليين.