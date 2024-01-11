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وزير فلسطيني: أدلة إدانة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الإبادة أمام «العدل الدولية»

كتب:

منتصر سليمان
06:09 م | الخميس 11 يناير 2024
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن كل أدلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، متوافرة لدى محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني: «إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، حال اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر، لمواصلة ارتكاب جرائمها في غزة، واستخدمت الفيتو ضد وقف إطلاق النار».

وتابع «الشلالدة» قائلاً: «توافر الركنين المادي والمعنوي يعطي محكمة العدل الدولية القناعة الكاملة بإصدار تدابير مؤقتة لوقف انتهاكات الاحتلال».

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بقلم منتصر سليمان