وزير فلسطيني: أدلة إدانة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الإبادة أمام «العدل الدولية»

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن كل أدلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، متوافرة لدى محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني: «إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، حال اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر، لمواصلة ارتكاب جرائمها في غزة، واستخدمت الفيتو ضد وقف إطلاق النار».

وتابع «الشلالدة» قائلاً: «توافر الركنين المادي والمعنوي يعطي محكمة العدل الدولية القناعة الكاملة بإصدار تدابير مؤقتة لوقف انتهاكات الاحتلال».