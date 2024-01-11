تزامنا مع جلسات محكمة العدل الدولية.. هولندا ترفض طلبا غريبا للاحتلال الإسرائيلي

رفضت عدة شركات في هولندا طلباً غريباً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنشر صور عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على لوحات إعلانية في شوارع مدينة لاهاي، التي شهدت اليوم الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق حملة إعلانية بأنحاء هولندا

وأطلقت مديرية الدبلوماسية العامة، التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حملة إعلانية في جميع أنحاء هولندا، من خلال وكالة الإعلانات الحكومية، تزامناً مع بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، للنظر في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، والتي تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وتعرض اللوحات الإعلانية، التي صممت للحملة، صوراً مختلفة للمحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مع ذكر أسمائهم.

10 شركات هولندية ترفض عرض إعلانات إسرائيلية

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية فانه تم التواصل مع أكثر من 10 شركات إعلانات في كل من لاهاي وروتردام، وفي مطار شيفول، لكنها جميعاً رفضت التعاون مع وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية.

ووافقت احدى الشركات الهولندية على تصميم اللافتة، ولكن في اللحظة الأخيرة، وقبل أن يتم وضع اللافتات على اللوحات الإعلانية، أبلغت شركة اللوحات الإعلانية وحدة المتحدث باسم جيش الاحتلال إلغاء الإعلان.