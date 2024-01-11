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الاثنين.. صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المحالين للمعاش حتى ديسمبر

كتب:

محمد أيمن سالم
08:12 م | الخميس 11 يناير 2024
الهيئة الوطنية للصحافة

الهيئة الوطنية للصحافة

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المُحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 ديسمبر 2023، يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يناير 2024، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

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