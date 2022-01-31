رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أمام الشيوخ: أجور الصحف القومية 2.1 مليار جنيه وديونها متوارثة منذ 1980

أكّد الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «DMC» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية دور الصحف القومية، مشيرًا إلى أنَّها أحد أعمدة الدولة التي تضم أسماءً وقامات كبيرة، مشددًا على أنَّه يجب أن تستمر في أداء دورها وتكون فاعِلة لحل مشاكلها المتراكمة.

جاء ذلك اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة محمود مسلم، إذ يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة ملف «الصحافة القومية ورؤية مصر 2030» بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وممثلي الحكومة.

مسلم يشيد بـ الشوربجي: نجح في التصدي لمشاكل الصحف القومية المتراكمة

ورحب مسلم، بـ«الشوربجي»، مشيدًا بدوره سواء خلال رئاسته لمؤسسة «روز اليوسف» العريقة أو الهيئة الوطنية للصحافة، مبينًا أنَّه نجح في مواجهة مشاكل الصحف القومية المتراكمة منذ فترة طويلة، موضحًا أنَّ قرار وقف التعيينات بالصحف القومية يعني أنَّ هذه المؤسسات ليس لها مستقبل، وعليه يجب إعادة النظر في القرار مرة أخرى.

واستعرض الشوربجي، مشاكل الصحف القومية وخطط التطوير التي تنفذها الهيئة الوطنية للصحافة، ومنها إنشاء بوابات إلكترونية، ودمج بعض المطبوعات، منوهًا إلى أنَّ عدد العاملين بالصحف القومية يبلغ 21 ألف فرد بينهم 4 آلاف صحفي فقط و9 آلاف إداري و7 آلاف عامل.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنَّ لجنة تطوير الصحف القومية بدأت العمل منذ فترة، موضحًا أنَّ إحدى الصحف القومية كانت تبيع 300 نسخة ورقية أو مطبوعة فقط، لذا جرى إنشاء بوابة إلكترونية بدلًا من تلك المطبوعة.

تكلفة الصحافة الورقية تتزايد.. ونظمنا 100 دورة تدريبية للصحفيين

وأضاف «الشوربجي»، خلال اجتماع لجنة الثقافة، أنَّ تكلفة الصحافة الورقية تتزايد، إذ أنَّ أسعار الورق ارتفعت بنسبة 40%، لذا جرى إنشاء عدد من المواقع الإلكترونية بديلة للمطبوعات الورقية، إلا أنَّ مشاكل الدمج مازالت مستمرة، ضاربًا المثل بأزمة «الأخبار المسائي» وتواجد العاملين به في مكان غير لائق، وجرى نقلهم وإنشاء بوابة إلكترونية.

وعن تدريب العاملين بالصحافة، أكّد الشوربجي أنّه تم تنظيم 100 دورة تدريبية للصحفيين وجميع الفئات الموجودة بالصحف، كاشفًا أنَّه عند بدء خطط التطوير تفاجأ بقرار منع التعيين بالمؤسسات القومية.

«الشوربجي»: الصحافة القومية تعاني من ديون متوارثة منذ 1980

وأكّد أنَّ الجامعة الكندية تحقق أرباحًا سنوية لمؤسسة الأهرام تصل إلى 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّه يجرى التخطيط لإنشاء جامعة جديدة لأخبار اليوم وتخصيص قطعة أرض، مضيفًا أنَّ قيمة أجور الصحف القومية تتجاوز 2 مليار و150 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة المصروفات 3.4 مليار جنيه، أما الإيرادات سجلت نحو 600 مليون جنيه، بما يسد الفجوة بقيمة 30%، معلنًا أنَّه يتمّ الإعداد لإنشاء نادي رياضي للعاملين بالأهرام.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على أنَّ هناك ديون متوارثة للمؤسسات الصحفية القومية منذ عام 1980، إذ أنَّه تولى المهمة في يوليو 2020 وعمل وقتها بروح الفريق واعتمد على سياسية الباب المفتوح، مضيفاً أنَّه جرى تشكيل لجان للعمل بالتوازي في جميع القطاعات وصل عددها إلى 9 لجان للتدريب والاستثمار وإدارة الأصول والشكاوى.