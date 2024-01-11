تعاون عصام صاصا مع مصطفى حجاج في أغنية جديدة بكلمات منة عدلي القيعي

أعلنت الشاعرة منة عدلي القيعي، عن أغنيتها الجديدة وهي ديو يجمع بين مطرب المهرجانات عصام صاصا، والمطرب مصطفى حجاج، دون الكشف عن تفاصيل واسم الأغنية.

ديو جديد يجمع عصام صاصا ومصطفى حجاج

ونشرت منة عدلي القيعي، صورة تجمعها بعصام صاصا ومصطفى حجاج، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «اللي فات كان لعنة، واللي جي بتاعنا أغنية جديدة».

وكان مؤخرا، طرح المنتح هاني محروس أغنية «قلبي معاك» للمطرب مصطفى حجاج، عبر قناة «nj music» على اليوتيوب.

وتعد أغنية «قلبي معاك» أولى تجارب هاني محروس في عالم الإخراج الموسيقي، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.