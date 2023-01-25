مطرب المهرجانات عصام صاصا يخوض أولى تجاربه التمثيلية في «المكلكعين»

يخوض مطرب المهرجانات عصام صاصا، تجربة فنية جديدة خلال الفترة القليلة المُقبلة، إذ يقتحم عالم التمثيل لأول مرة، منذ ظهوره على الساحة خلال السنوات الأخيرة، ونجاحه في تحقيق شهرة كبيرة داخل عالم المهرجانات.

مشاركة عصام صاصا في بطولة فيلم جديد

وقال المخرج حسن البلاسي، لـ«الوطن»، إنّ عصام صاصا، سيُشارك في بطولة فيلم جديد يحمل اسم «المكلكعين» الذي انطلق تصويره مطلع الأسبوع الجاري، إذ يُشارك ضمن الأحداث كمُمثل وليس بشخصيته الحقيقية مطرب مهرجانات.

أبطال فيلم المكلعكين

ويُشارك في بطولة فيلم المكلكعين، محمد الكيلاني، رنا رئيس، أحمد فتحي، ميس حمدان، عصام صاصا، وإخراج حسن البلاسي، وتأليف أحمد عثمان وإنتاج أحمد سمير.

والفيلم يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف؛ منهم محمود حافظ ومنة عرفة وإبرام سمير وصبا الرافعي وريهام محيي الدين، وهناك عدد كبير من المفاجآت التي يتم إعلانها الفترة المقبلة بخصوص ضيوف شرف الفيلم.