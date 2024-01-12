دعاء الفجر.. ردد سيد الاستغفار وقت السحر بصيغته الصحيحة (فيديو)

يعد وقت الفجر أو السحر من الأوقات التي أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانتهازها بالصلاة والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بأنواع العبادات، وأسهل تلك العبادات هي ذكر الله على الدوام، ومن ذلك الذكر ترديد دعاء سيد الاستغفار.

الصيغة الصحيحة لدعاء سيد الاستغفار

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، صيغة دعاء سيد الاستغفار وهو كالتالي: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

فضل ترديد دعاء سيد الاستغفار

وقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لـ«الوطن»، إنه يستحب ترديد دعاء سيد الاستغفار بتلك الصيغة دبر الصلاة، وفي أوقات السحر، لافتاً إلى أنّ من قالها دخل الجنّة، وذلك وفق الحديث النبوي الشريف، عَن شَدّادِ بنِ أَوْسٍ ‏‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ‏:‏ «ألاَ أَدُلّكَ عَلَى سَيّدِ الاسْتِغْفَارِ‏؟‏ اللّهُمّ أَنْتَ رَبّي لاَ إِله إلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأنَا عَبْدُكَ وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرّ ما صَنَعْتُ وأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ وأعتَرِفُ بِذُنُوبِي فاغْفِرْ لِي ذُنُوبي إنّهُ لا يَغْفِرُ الذّنُوبَ إلاّ أنْتَ‏، لاَ يَقُولُهَا أحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ وَلاَ يَقُولُهَا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أنْ يُمْسِي إلاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ‏»، رواه الترمذى، حديثٌ حَسَنٌ.