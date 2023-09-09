دعاء تحصين النفس.. أوصى به النبي ويقي من شر السحر

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إن دعاء تحصين النفس له صيغ كثيرة، حيث أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأدعية هي ما يردده المسلم في أذكار الصباح والمساء، ولفت في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أنّ دعاء تحصين النفس يقي المسلم من شر السحر.

دعاء تحصين النفس

وحول دعاء تحصين النفس، فمنه: «من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة»، وذكر الشيخ خالد الجمل أن من بين من الأدعية التي يمكن ترديدها كدعاء يبطل السحر: «اللهم إنّا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يُردُ ولا يُصدُ، ولا يقدر على دفعه أحد، اللهم أهلك أقواهم، اللهم أهلك أعتاهم، اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم».

دعاء إبطال السحر

ويعد دعاء «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وَكَلماتِكَ التَّامَّةِ، مِن شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تَكْشِفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يُهْزَمُ جندُكَ، ولا يُخلَفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ سُبحانَكَ وبحمدِكَ»، من أفضل الأدعية التي تبطل السحر.